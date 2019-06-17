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17.06.19 11:18

Министерство инвестиционного развития планируется создать в правительстве Приморья

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
17 июня. Interfax-Russia.ru - Ряд новых структур появится в правительстве Приморского края, в которое к началу 2020 года будет преобразована администрация региона.

"Планируется создание структуры по инвестиционному развитию, она будет образована после объединения департамента промышленности и департамента торговли. Перед этой новой структурой будут поставлены более четкие задачи по развитию", - сообщила журналистам в понедельник первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина.

Ожидается, что новое министерство будет выполнять ряд контролирующих функций, в том числе по работе с крупными промышленными производствами - Дальнегорским химическим комбинатом "Бор", Лермонтовской горнорудной компанией, другими крупными предприятиями.

"Так, мы направляем 500 млн руб. "Бору" на оплату электроэнергии. Новая структура будет работать с комбинатом, следить, чтобы высвободившиеся средства направлялись на модернизацию производства, оздоровление предприятие, увеличение производства продукции", - сказала Щербина.

Также обсуждается предложение представителей бизнеса о создании в структуре правительства Приморья департамент малого и среднего предпринимательства.

Комплекс мер по улучшению инвестиционного климата в регионе реализуется в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Щербина отметила, что пока рано говорить о сформированной структуре правительства Приморья. Рабочая группа уже подготовила предложения, однако окончательное решение примет губернатор края.

По ее словам, статус министерств получат крупные департаменты, перед которыми стоят масштабные задачи, у которых есть сеть подведомственных учреждений, в частности появятся министерство здравоохранения, министерство образования, жилищно-коммунального хозяйства.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что преобразование администрации Приморского края в правительство позволит эффективно решать амбициозные задачи, предусмотренные нацпроектами. Эта реформа не повлечет дополнительных затрат.

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