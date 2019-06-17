Пятерых сотрудников калининградского Минобра заподозрили в хищении бюджетных денег

17.06.19 11:26

© РИА Новости. Илья Питалев

17 июня. Interfax-Russia.ru - В Калининграде сотрудники регионального УФСБ пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в присвоении бюджетных средств в сфере образования, сообщила пресс-служба ведомства.

"Оперативниками ФСБ выявлена и пресечена противоправная деятельность пятерых сотрудников министерства образования Калининградской области и подведомственных учреждений. Они оказались причастны к хищению бюджетных средств в размере около 3,2 млн рублей", - говорится в релизе.

Установлено, что трое бывших директоров государственного автономного учреждения "Центр диагностики и консультирования детей и подростков" выплачивали заработную плату работникам министерства, фиктивно трудоустроенным в это учреждение.

Таким образом, работники Минобразования получали заработную плату из двух учреждений, фактически выполняя должностные обязанности только в министерстве.

Следственным отделом УФСБ в отношении трех бывших директоров центра и двух работников Минобразования возбуждено шесть уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.