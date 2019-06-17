Более 42 км обхода Иваново будет частью федеральной трассы М-7

17.06.19 11:28

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 июня. Interfax-Russia.ru - Строительство обхода города Иваново включено в схему федеральной трассы М-7 "Волга" (Москва- Владимир- Нижний Новгород- Казань- Уфа), следует из сообщения на сайте правительства РФ.

Распоряжением правительства РФ федеральная схема территориального планирования дополнена в связи с необходимостью строительства обхода города Иваново, предусмотренного государственной программой "Развитие транспортной системы".

"Принятое решение необходимо для резервирования земель, их перевода из одной категории в другую, разработки документации по планировке территории под строительство", - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Ивановской области уточняет, что Иваново является одним из немногих городов ЦФО, не имеющих объездных дорог. Обход Иваново - федеральная автомагистраль протяженностью 42,5 км включен - в план модернизации транспортной инфраструктуры страны, рассчитанный на 2019-2021 годы, отмечается в пресс-релизе.

Проектирование объекта займет около двух лет, он будет реализован на средства федерального бюджета.