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17.06.19 11:28
Более 42 км обхода Иваново будет частью федеральной трассы М-7
Распоряжением правительства РФ федеральная схема территориального планирования дополнена в связи с необходимостью строительства обхода города Иваново, предусмотренного государственной программой "Развитие транспортной системы".
"Принятое решение необходимо для резервирования земель, их перевода из одной категории в другую, разработки документации по планировке территории под строительство", - говорится в сообщении.
Пресс-служба правительства Ивановской области уточняет, что Иваново является одним из немногих городов ЦФО, не имеющих объездных дорог. Обход Иваново - федеральная автомагистраль протяженностью 42,5 км включен - в план модернизации транспортной инфраструктуры страны, рассчитанный на 2019-2021 годы, отмечается в пресс-релизе.
Проектирование объекта займет около двух лет, он будет реализован на средства федерального бюджета.
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