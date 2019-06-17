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17.06.19 11:40

Иркутский облсуд оставил в силе арест министра Шеверды

© РИА Новости. Игорь Зарембо
17 июня. Interfax-Russia.ru - Иркутский областной суд в понедельник оставил под стражей министра лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверду, который был арестован 7 июня по обвинению в превышении должностных полномочий при организации санитарных рубок в региональном природном заказнике "Туколонь".

"Постановление Кировского райсуда изменить. Исключить из мотивировочной части то, что обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном (постановление райсуда - ИФ) оставить без изменения", - сказала судья.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда, министр останется под стражей до 5 августа.

Ранее сообщалось, что 7 июня текущего года Кировский райсуд Иркутска по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца министра лесного комплекса Иркутской области. Сергей Шеверда был задержан 6 июня в московском аэропорту "Шереметьево" в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в "Туколони".

По версии следствия, в заказнике "Туколони" был вырублен реликтовый лес на площади около 120 га, в результате причинен ущерб на сумму около 748 млн рублей.

В свою очередь правительство Иркутской области утверждает, что санитарные рубки в "Туколони" были организованы после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Лес в заказнике заражен стволовыми вредителями и поврежден лесными пожарами, вырубка является единственным способом очистить территорию для лесовосстановительных работ и предотвратить дальнейшее распространение очага заражения.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Он входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серый журавль, черный аист, клоктун.

Ранее по делу о рубках в "Туколони" к уголовной ответственности были привлечены бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области". Им предъявлено обвинение по статьям 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), 260 (незаконная рубка лесных насаждений), 262 (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов) УК РФ.

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