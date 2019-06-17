Доход Большого театра от реализации билетов вырос в два раза за шесть лет - Урин

17.06.19 11:53

© РИА Новости. Андрей Попов

17 июня. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что доход театра от продажи билетов за год составляет более 2,5 млрд рублей.

"Важно то, что театр зарабатывает. Я вам должен сказать, что я горжусь очень этой цифрой. Когда я пришел в первый год, который я отработал полностью, это был 14-й год, театр заработал на реализации билетов 1 миллиард 400 миллионов. Сегодня театр зарабатывает только от реализации билетов 2 миллиарда 800 миллионов за год", - сказал Урин в интервью в программе "Поздняков" на НТВ.

При этом Урин подчеркнул, что максимальные цены на билеты, которые были установлены в театре шесть лет назад, остались на том же уровне. Он отметил, что театр также получает субсидии от государства, однако, за последние шесть лет эти субсидии не увеличивалась.

"Мы не поднимали цены на билеты. Максимальные цены на билеты, которые у нас были установлены шесть лет назад, так они и остались этими ценами. Общий бюджет театра гораздо больше. Есть субсидии 4 миллиарда, плюс заработанные средства, плюс спонсорские, плюс попечительский совет, получается свыше 7 миллиардов", - сказал Урин.

Он отметил, что "Большой театр сегодня - это 3200 сотрудников, 50 объектов недвижимости и, конечно, масштабные постановки".

Урин добавил, что большие расходы идут на содержание театра.

Он также сообщил, что проблема с гастролями Большого театра по России связана с большими затратами на их организацию.

"Многие наши постановки очень многочисленны. Чтобы вы понимали, мы сейчас едем на гастроли в Лондон, мы выезжаем 270 человек, плюс декорации. Какие расходы на организацию? То же самое, что и здесь, в России. Вы представьте себе: мы едем в Сибирь. Это самолет 4-5 часов, это отели, это перевозка декораций. Это очень серьезные финансовые затраты. А вопрос покупательной способности населения - если мы по России, то продавать билеты так, как продаем их в Москве или в Лондоне, не можем", - сказал Урин.

"Я как директор не имею права разрешить гастроли в минус театру. Хотя бы доходную часть на ноль вывести с расходной", - заявил он.

Урин также отметил, что существует проблема с залами в регионах. По его словам, в России "не так много залов, в которых театр может показывать в том качестве, в котором он показывает здесь (в Москве - ИФ)".

Затронув тему "билетной мафии" Урин подчеренул, что бороться со спекулянтами необходимо на законодательном уровне и закрепить реализацию билетов за театром.

"Нам удалось очень серьезно упорядочить вопрос продажи билетов. Мы приняли ряд мер, начали продавать билеты по конкретным данным, по паспортам на наиболее востребованные спектакли, мы ввели ряд социальных программ, например, "Большой - молодым". И уже вмешаться в эту ситуацию перекупщики практически не могут. Но мы не сможем победить никогда, если это не будет принято на законодательном уровне", - сказал Урин.

Он отметил, что правительство и Минкультуры внесло предложения в законодательство.

"Законопроект принят в первом чтении. Идет очень серьезное сопротивление. Этот закон вносил очень важные составляющие. Он запрещал перепродажу билетов. То есть продавать билеты имел право только сам театр, либо уполномоченный, кому дал лицензию театр на продажу этих билетов. И тогда все те, кто продают эти билеты вне закона, становились людьми вне закона. И к ним могли быть применены серьезные административные меры", - пояснил гендиректор Большого театра.

При этом Урин отметил, что "к сожалению редчайшему, сегодня этот закон застрял в Думе. Сейчас в него пытаются внести такое количество изменений, что он теряет тот смысл, который мы вкладывали, когда давали это предложение по внесению этого закона вместе с министерством культуры".