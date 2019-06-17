Ульяновский губернатор предложил ввести "ручной режим" управления в Димитровграде

17.06.19 12:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать штаб для решения вопросов жизнеобеспечения второго по величине города региона - Димитровграда, где с осени прошлого года не могут состояться выборы градоначальника.

"Морозов поручил создать штаб, который будет решать вопросы жизнеобеспечения Димитровграда в ручном режиме",- сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук в своем аккаунте в соцсети.

По данным Гончарука, штаб возглавят Андрей Тюрин (первый зампред правительства - ИФ), министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин и министр энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан.

"Они заявили, что готовы выделить городу дополнительные средства при условии, что всю работу будут контролировать руководители региона. Это обусловлено несостоятельностью местной власти", - написал пресс-секретарь.

Он отметил, что "особую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся на предприятии, отвечающем за содержание дорог, здесь отсутствуют материалы для проведения ямочного ремонта, ГСМ и деньги на подготовку к зиме".

Губернатор предложил местным властям передать вопросы содержания города на региональный уровень.

"Область сейчас рассматривает юридическую возможность самостоятельно проводить необходимые работы по содержанию улично-дорожной сети без привлечения местной власти. Предполагается, что финансирование также будет распределяться на региональном уровне. Это позволит проконтролировать своевременность выделения средств, а также качество и скорость выполняемых работ", - добавил Гончарук.

Как сообщалось, по итогам прошедших 9 сентября 2018 года выборов большинство мандатов в городской думе Димитровграда досталось депутатам от КПРФ.

Выборы главы второго по величине города региона не могут состояться с октября 2018 года. Порядок выборов заключается в отборе конкурсной комиссией кандидатов на должность, после чего финалиста утверждает городской парламент.

23 января 2019 года на внеочередном заседании городской думы большинством голосов Павел Архипов был избран главой Димитровграда. Однако губернатор Морозов обратился в суд с требованием признать решение незаконным и отменить его. Суд удовлетворил иск главы региона.

После этого депутаты гордумы Димитровграда на очередном заседании большинством голосов лишили Морозова звания "Почетного гражданина города".

На сайте администрации Димитровграда сообщается, что обязанности главы города исполняет Алексей Гадальшин.

Последнее заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Димитровграда было назначено на 7 июня 2019 года, однако его вынужденно перенесли, поскольку на совещание не прибыла часть членов комиссии.