Пассажиры городского автобуса в Тобольске смогут поучаствовать в квесте, посвященном Менделееву

17.06.19 12:13

© РИА Новости. Александр Гальперин

17 июня. Interfax-Russia.ru - Автобус, пассажиры которого смогут принять участие в квесте, связанном с жизнью ученого Дмитрия Менделеева, появится на одном из городских маршрутов Тобольска (Тюменская обл.).

"Автобус "Великие люди Тобольска" выйдет на маршрут 27 июня - он пройдет от площади Менделеева до ландшафтного парка "Ермаково поля", где будет высажена княженика, любимая ягода Дмитрия Ивановича", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник в городском комитете по культуре и туризму.

В пути в автобусе организуют первый в истории города автобусный квест "Загадки Менделеева".

"В автобусе пассажиры могут взять карточки-задания для участия в квесте, который будет проходить в пять этапов - с конца июня до начала декабря. Часть ответов будет размещена в салоне автобуса, чтобы ответить на другие вопросы нужно будет посетить музеи, хорошо знать достопримечательности Тобольска, а также поискать информацию в книгах", - отметил собеседник агентства.

В каждом этапе может принять участие 1 тыс. пассажиров.

Квест посвящен 185-летию Менделеева и 150-летию открытия периодического закона.

Менделеев родился 8 февраля (по новому стилю) 1834 года в Тобольской губернии. По одним документам он родился в селе Верхние Аремзяны под Тобольском, по другим - в самом городе. В 1899 году Менделееву присвоили звание почетного жителя Тобольска.