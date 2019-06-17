Список площадок для храма в Екатеринбурге определят 20 июня

17.06.19 12:14

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 июня. Interfax-Russia.ru - Эксперты определятся с перечнем площадок для голосования по строительству храма святой Екатерины в Екатеринбурге в четверг - 20 июня, сообщил вице-губернатора Свердловской области Сергей Бидонько.

"По поводу заявления епархии и необходимости опроса. Надо в любом случае довести вопрос до логического завершения. В четверг эксперты (20 июня - ИФ) определятся с площадками, которые подходят. Опрос надо провести, произойдет это осенью", - сказал Бидонько на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

По его мнению, для строительства храма нужно выбрать такие площадки, которые не вызовут никаких разногласий у горожан.

"У людей разное отношение к разным местам. Людям дороги площадки. Надо стараться искать места, которые не будут вызывать вопросов. Например, гостиница Дели, перекресток Фурманова-Белинского - такие площадки нужно выбирать. По ним ни у кого не возникает вопросов. Мало у кого", - отметил вице-губернатор.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

Затем власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.

В то же время Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере у Театра драмы. После этого власти Екатеринбурга сообщили, что планируют 14-15 сентября провести опрос, в результате которого будет выбрано новое место под стройку.