Суд завершил банкротство туркомпании "Южный крест трэвел"

17.06.19 12:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 июня. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы 5 июня завершил процедуру банкротства в туркомпании "Южный крест трэвел", говорится в определении суда, размещенном на сайте.

В реестр кредиторов должника были включены требования на общую сумму 1,1 млрд рублей. В связи с отсутствием имущества и денежных средств требования кредиторов не удовлетворялись.

Суд в конце мая 2017 года отказал авиакомпании "Трансаэро" во включении в реестр кредиторов туркомпании требований на 653,6 млн рублей. Суд решил учитывать эти требования как требования, подлежащие удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр.

Ранее сообщалось, что суд по заявлению ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" в рамках дела о банкротстве 2 июня 2015 года ввел в отношении компании ООО "Южный крест Трэвел" процедуру наблюдения.

7 декабря 2015 года суд по заявлению авиакомпании "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) признал "Южный крест трэвел" несостоятельным (банкротом). Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении компании и утвердил конкурсным управляющим Геннадия Филатова, 1 июля 2016 года конкурсным управляющим утверждена Наталья Ивкова.

Остановивший деятельность туроператор имеет многомиллионный долг перед авиакомпанией. В ноябре 2014 года Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск авиакомпании к "Южному кресту" и обязал туроператора перечислить перевозчику 306,5 млн рублей. Именно столько туркомпания задолжала "ЮТэйр" за чартерные перевозки в период с 1 марта по 1 сентября 2014 года.

Один из крупных игроков туристического рынка "Южный крест" объявил о приостановке деятельности 10 сентября 2014 года. За рубежом тогда находились около 6 тыс. клиентов туроператора, 3,6 тыс. из них не имели обратных билетов. С 11 сентября 2014 года "ЮТэйр" прекратила выполнять чартерные рейсы компании.

С середины лета 2014 года приостановили работу более десятка российских туристических компаний, в их числе "Нева", "Роза ветров мир", "Экспо тур", "Лабиринт", "ИнтАэр", "Солвекс-Турне", "Верса", "Южный крест".