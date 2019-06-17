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17.06.19 12:29

ЦБ РФ может расширить систему страхования вкладов на отдельные категории физлиц и юрлиц

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
17 июня. Interfax-Russia.ru - Систему страхования вкладов целесообразно распространить на отдельные случаи в отношении средств физических лиц и депозиты отдельных категорий юридических лиц, например, социальных организаций (детских садов и больниц), сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Мы в целях достижения определенного компромисса между противоречивыми целями готовы предметно расширять систему страхования вкладов, но опять же в пределах разумного", - заявил Тулин.

"Мы действительно, как Центральный банк, вместе с Агентством по страхованию вкладов признаем целесообразным расширение охвата системой страхования вкладов дополнительных категорий клиентов банковских. Это отдельные случаи для физических лиц (перечень даже мы согласовали) и перечень для юридических лиц с тем, чтобы защитить средства наиболее социально уязвимых категорий и физических, и юридических лиц, в том числе таких бюджетных учреждений, как детские сады, больницы и так далее", - сказал первый зампред ЦБ.

Он отметил, что роль системы страхования вкладов в создании условий справедливой конкуренции в банковском секторе является философским вопросом. "Конечно, (она - прим. ИФ) не способствует (созданию конкурентных условий - ИФ), но зато она решает ряд социальных проблем", - добавил он.

Тулин напомнил, что система страхования вкладов была впервые введена в США после Великой депрессии и сопутствующего ей банковского кризиса. "Наверно, если бы ее не ввели, то вообще рухнула бы там вся финансовая система, и люди бы отказались нести деньги в банк. Хотя все жалуются - добросовестные банки, что они оплачивают недобросовестность, непрофессионализм, злоупотребления слабых недобросовестных участников рынка. В этом есть несправедливость", - признал первый зампред Банка России.

"Мы ищем гармонию и компромисс между интересами профессионального банковского сообщества и интересами, скажем, других экономических агентов ради достижения социального мира", - подчеркнул он.

ЦБ при отзыве лицензий у банков сталкивается с дилеммой, если у кредитной организации на счетах много средств социально уязвимых категорий вкладчиков. "Когда мы рассматриваем вопрос об отзыве лицензий, то мы исследуем клиентскую базу банков. И каждый раз, когда мы насчитываем большое количество таких социально значимых уязвимых категорий кредиторов, которые сейчас не охвачены системой страхования вкладов, у нас возникает проблема. Вроде бы отзывать надо лицензию, а с другой стороны, мы думаем о последствиях, какой это вызовет резонанс, как реально будут утрачены денежные сбережения. Одно дело - крупные предприятия, для которых это капля в море относительная, диверсифицированная структура размещения средств. А другое дело - детский садик или больница", - отметил Тулин.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в конце мая 2019 года заявила, что Банк России поддерживает инициативу ряда депутатов об увеличении порога застрахованных вкладов с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей в случае получения наследства, страховых или социальных выплат, получения выплат по решению суда, средств от продажи недвижимости.

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