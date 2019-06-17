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13 партий имеют право участвовать в довыборах в Госдуму без сбора подписей

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
17 июня. Interfax-Russia.ru - Центризбирком РФ утвердил список партий, кандидаты от которых могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму 8 сентября без сбора подписей.

"Информация была перепроверена и обновлена, мы видим в этом списке 13 политических партий. Напомню, в этом списке партии, имеющие фракции в Госдуме, таких парламентских партий у нас четыре ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - ИФ), последующие позиции занимают партии, которые имеют фракции в региональных парламентах", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании комиссии в понедельник.

Право не собирать подписи для довыборов в нижнюю палату парламента имеют также "Патриоты России", "Коммунисты России", "Яблоко", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия Роста, Российская экологическая партия "Зеленые". Впервые в этот список попали Партия пенсионеров России и Коммунистическая партия социальной справедливости.

"Из списка выбыли три партии: "Гражданская платформа", ПАРНАС и "Гражданская сила". Они выбыли, поскольку прекратились полномочия региональных созывов, в которых у них были фракции, а новые успехи на выборах достигнуты не были", - пояснила Гришина.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября в Свердловской, Новгородской и Орловской области, а также в Хабаровском крае.

Кроме того, в понедельник Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению довыборов депутатов Госдумы.

По словам Гришиной, кандидаты от партий и самовыдвиженцы смогут выдвинуться в срок с 18 июня по 12 июля. Списки кандидатов партии должны будут представить в комиссии не позднее 13 июля.

Предоставить документы о выдвижении кандидатов в местные избиркомы партии должны будут до 23 июля. Крайний срок приема документов для регистрации кандидатов - 24 июля. У комиссий будет 10 дней для регистрации кандидатов.

Напомним, избирательная кампания стартовала сегодня.

С 24 июля по 4 сентября можно будет лично подать заявление о включении в список избирателей через ТИК и МФЦ, либо в электронном виде через портал госуслуг. С 28 по 4 сентября заявление можно будет лично подать в УИК. Спецзаявление по месту пребывания можно с 5 сентября до 14:00 7 сентября.

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