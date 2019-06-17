Куйвашев предложить установить на въезде в Екатеринбург табличку "Город храбрых" вместо "Города бесов"

17.06.19 12:56

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил "не раздувать" конфликт вокруг строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге после появления на въезде в город таблички "Город бесов".

"Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку "Город бесов". Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций (...) Во-первых, кто говорит так про наших горожан - пусть повнимательнее посмотрит на себя. Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему", - написал Куйвашев в Инстаграме.

Он призвал не продолжать противостояние из-за строительства храма в городе.

"Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города", - написал Куйвашев.

Также губернатор предложил установить другую табличку на въезде в город.

"В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, "Город храбрых", - предложил он.

По данным местных СМИ, на въезде в Екатеринбург под знаком с названием города появилась табличка "Город бесов", вскоре ее убрали.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

Затем власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.

В то же время Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере у Театра драмы. После этого власти Екатеринбурга сообщили, что планируют 14-15 сентября провести опрос, в результате которого будет выбрано новое место под стройку.