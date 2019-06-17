Аэропорт "Домодедово" начал использовать "алкорамки" для проверки сотрудников

17.06.19 13:41

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 июня. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Домодедово" начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров - устройств для бесконтактной проверки опьянения.

"Алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме, сообщил "Интерфаксу" представитель "Домодедово". "Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта, обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест", - отметил он.

Для тестирования на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведет анализ и мгновенно выдаст результат. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется, уточнили в "Домодедово".

"Благодаря новому оборудованию будет автоматизирован медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов", - сказал собеседник агентства.

О том, что "Домодедово" намерено установить "алкорамки" для персонала, сообщалось в декабре прошлого года. Информация о приобретении таких устройств была размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 34 млн руб.