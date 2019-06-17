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17.06.19 13:41
Аэропорт "Домодедово" начал использовать "алкорамки" для проверки сотрудников
"Алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме, сообщил "Интерфаксу" представитель "Домодедово". "Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта, обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест", - отметил он.
Для тестирования на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведет анализ и мгновенно выдаст результат. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется, уточнили в "Домодедово".
"Благодаря новому оборудованию будет автоматизирован медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов", - сказал собеседник агентства.
О том, что "Домодедово" намерено установить "алкорамки" для персонала, сообщалось в декабре прошлого года. Информация о приобретении таких устройств была размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 34 млн руб.
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