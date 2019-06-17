Балтфлот в Калининградской области на фоне маневров НАТО провел противодесантные учения

17.06.19 13:52

© РИА Новости. Евгений Одиноков

17 июня. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота (БФ) на фоне идущих в регионе учений НАТО отработали в Калининградской области действия по отражению наступления сил условного противника с моря.

"В ходе учений десантно-штурмовой батальон и приданные ему артиллерийские подразделения морской пехоты отработали действия сил в противодесантной обороне. На этапе боевой стрельбы удар с закрытых огневых позиций по десантоопасному направлению нанесли артиллерийские батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", морские пехотинцы для пресечения атаки десантного отряда условного противника применили реактивные системы залпового огня "Град"", - говорится в сообщении пресс-службы БФ, поступившем в "Интерфакс".

По данным штаба БФ, всего в маневрах задействовано более 500 морских пехотинцев, около 70 единиц боевой техники, 10 самолетов и вертолетов.

Ранее сообщалось, что в маневрах военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019" принимают участие корабли и авиационная техника шестнадцати стран альянса. Это - Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Литва, Латвия, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония, а также страны-партнеры НАТО: Финляндия, Швеция.