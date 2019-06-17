"ИрАэро" может с 2020 года запустить прямой рейс Иркутск-Симферополь

17.06.19 14:00

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

17 июня. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) и министерство транспорта Крыма подписали меморандум об открытии с 2020 года прямого авиасообщения между Иркутском и Симферополем, сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что руководство аэропорта "Симферополь" и правительство Крыма готовы предоставить авиакомпании "максимально комфортные слоты прилета и вылета".

"При планировании маршрутной сети следующего сезона (из Симферополя - ИФ) мы будем рассматривать не только региональные направления, но и дальнемагистральные - на самолетах Boeing-777, причем не только в Иркутск", - цитирует пресс-служба замгендиректора "ИрАэро" Сергея Крупнова.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "ИрАэро", то, что рейс запланирован не на текущий год, а только на будущий, связано с тем, что все самолеты авиакомпании уже "расписаны". Так, в настоящее время все Boeing, находящиеся в парке авиакомпании, выполняют регулярные перевозки в/из Китая, а также они задействованы в чартерных перевозках.

"Для SSJ-100 маршрутная сеть (также - ИФ) уже распланирована на все лето достаточно плотно. При этом решение об организации рейса Иркутск-Крым было принято в ходе переговоров с властями республики только 15 июня. Поэтому открыть рейс оперативно (в 2019 году - ИФ) в текущих условиях довольно сложно. Помимо этого, необходимо провести полноценную подготовку инфраструктуры на местах", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время прямых рейсов из Иркутска в Симферополь нет.

Авиакомпания "ИрАэро" основана в 1999 году. Парк воздушных судов "ИрАэро" состоит из четырех типов самолетов: девяти Sukhoi Superjet 100, трех Boeing-777-200ER, а также Bombardier CRJ-200 ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100. В настоящее время "ИрАэро" выполняет рейсы более чем в 40 городов России, а также за рубеж.