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17.06.19 14:03
В ЕС по-прежнему отказываются признавать присоединение Крыма к РФ - заявление
"Совет остается обеспокоенным в связи с вызовами безопасности в регионе Черного моря", - говорится в пресс-релизе Совета.
Согласно документу, в свете этих вызовов ЕС необходимо придерживаться принципов международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности независимых государств, свободы судоходства и сохранение позиции ЕС по вопросу Крыма.
Так, в пресс-релизе говорится, что наряду с другими нормами "политика непризнания незаконной аннексии Крыма является фундаментальной для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в регионе Черного моря".
В то же время в Совете указали на все возрастающую стратегическую важность региона для ЕС, выразили приверженность задаче способствовать его процветанию и стабильности и призвали увеличить роль ЕС в региональном сотрудничестве, в том числе в сфере экономики.
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