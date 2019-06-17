Нововоронежская АЭС остановила на 2 месяца энергоблок N5 на плановый ремонт

17.06.19 14:24

© РИА Новости. Александр Юрьев

17 июня. Interfax-Russia.ru - Нововоронежская АЭС вывела в планово-предупредительный ремонт пятый энергоблок, сообщает пресс-центр атомной станции.

Энергоблок остановлен 15 июня. Ремонт продлится 65 суток.

В ходе ремонта на энергоблоке будет проведена перегрузка топлива в активной зоне реактора. Также будут капитально отремонтированы: реактор, один из четырех главных циркуляционных насосов, один из четырех парогенераторов и компенсатор объема. Кроме того, запланирован ремонт оборудования систем безопасности.

Специалисты проведут текущий ремонт обоих турбоагрегатов, средний ремонт одной и текущий ремонт второй паровой турбины с чисткой конденсаторов.

В настоящее время в работе находится только энергоблок N4 этой АЭС. Блок работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На площадке Нововоронежской АЭС-2, строящейся для замещения третьего и четвертого блоков Нововоронежской АЭС, на энергоблоке N1 идет планово-предупредительный ремонт, на блоке N2 - этап опытно-промышленной эксплуатации.

Нововоронежская АЭС состоит из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен энергоблок N1, в 1990 году - энергоблок N2. С этих энергоблоков вывезено ядерное топливо, и они переведены в ядерно-безопасное состояние. Энергоблок N3 остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации.