Артефакты времён советско-финской и Великой Отечественной войн найдены в Мурманской области

17.06.19 14:26

© РИА Новости. Евгений Одиноков

17 июня. Interfax-Russia.ru - В Кандалакшском районе Мурманской области завершилась совместная поисковая экспедиция военнослужащих, представителей Русского географического общества и регионального поискового отряда "Верман", сообщает в понедельник Северный флот (СФ).

"В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта. В том числе обнаружены и идентифицированы детали корпуса и элементы ходовой части советского танка БТ-7 и германского Т-II", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Также найдены винтовки советского и германского производства, патроны, каски, фляжки, топоры, лопатки, другие артефакты военной поры.

С начала июня поисковики занимались обследованием участков местности, где шли локальные бои времён советско-финской и Великой Отечественной войн. Особое внимание было уделено проведению исследований в районе таможенного поста "Салла", озёр Кюлял и Кулуярви, хребта Колтанхариу и высоты Кейнувара.

"Все найденные исторические артефакты в дальнейшем будут переданы в военно-морской музей Северного флота и его филиалы. Наиболее сохранившиеся образцы исторического вооружения планируется отправить на реставрацию", - говорится в сообщении.