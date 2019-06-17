Суд отменил решение об аресте недвижимости семьи одного из фигурантов "дела Абызова"

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17 июня. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте имущества семьи одного из фигурантов дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова экс-члена совета директоров "СИБЭКО" Николая Степанова.
"Суд решил, что арест недвижимого имущества был произведен незаконно и отменил постановление Басманного суда, отправив материал на новое рассмотрение, для того чтобы Басманный суд изменил свое решение",- сообщил "Интерфаксу" адвокат Степанова Владимир Старинский.
Он рассказал, что постановлением Басманного суда было арестовано имущество близких родственников Степанова. "Степанову лично это имущество не принадлежит",- подчеркнул адвокат.
Кроме того, по словам Старинского, было арестовано имущество третьих лиц, проданное семьей Степанова еще в 2012 году.
Степанов был задержан в рамках дела об участии в преступном сообществе и мошенничестве, основным фигурантом которого является экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).
Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров "СИБЭКО" и "РЭС", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".
Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".