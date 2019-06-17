Мосгорсуд через неделю проверит законность продления ареста экс-министра Абызова

17.06.19 14:33

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

17 июня. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в следующий понедельник рассмотрит жалобы адвокатов на продление срока ареста до 25 июля бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

"Заседание состоится в понедельник, 24 июня, в 14:45", - сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-министра Александр Аснис.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы 23 мая продлил Абызову срок ареста до 25 июля. Защита настаивает на возможности изменения экс-министру меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Свою вину экс-министр не признает.