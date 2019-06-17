Режим ЧС введен в Омской области из-за переувлажнения почвы

17.06.19 14:38

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

17 июня. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации начал действовать на территории Омской области в связи с распространением агрометеорологического природного явления, угрожающего ходу посевной, говорится в сообщении правительства региона, распространенном в понедельник.

Режим введен с 14 июня. В сообщении отмечается, что из-за сильных дождей переувлажнение почвы было зафиксировано на территории Саргатского и Тарского районов еще 20-22 мая. Избыточная влажность держится в почве на глубине до 12 см в течение 20 дней.

"Такая ситуация может привести к тому, что посев яровых культур станет невозможен", - говорится в пресс-релизе.

Аграрии намерены в ближайшее время приступить к отводу воды и скашиванию растительности на поверхности почвы, где есть переувлажнение.

Согласно официальной информации министерства сельского хозяйства региона, ранее режим ЧС уже был введен в Тарском и Называевском районах. В Саргатском и Тюкалинском районах месячная норма осадков была превышена более чем в семь раз.

Всего под угрозой затопления находятся 12 районов области.

"В ряде районов проливные дожди не позволяют завершить посевные работы. Кроме этого, под угрозой гибели находятся и уже взошедшие посевы - они могут погибнуть из-за слишком сырой почвы", - уточняется в пресс-релизе министерства.

Как сообщалось ранее, осенью 2018 года во время уборочной в регионе также вводился режим ЧС в связи с переизбытком влаги в почве из-за дождей.