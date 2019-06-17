Вожделенное кресло: к участию в выборах главы Сахалинской области заявилось уже 6 кандидатов
  
Вопрос закрыт: турецкий президент ожидает поставки С-400 в июле
   
Массовые беспорядки: конфликт в пензенском селе привел к гибели человека
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
17.06.19 14:41

Потанин и Бачин планируют вложить 15 млрд рублей в туркластер на Камчатке

© РИА Новости. Виталий Аньков
17 июня. Interfax-Russia.ru - Группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры председателя совета директоров группы компаний "Агранта" Сергея Бачина зарегистрировали ООО "Парк "Три вулкана" для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке.

"Туркластер планируется развивать в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту. Доли "Интерроса" и партнеров в новой компании составляют 70% и 30% соответственно. Председателем совета директоров назначен Сергей Бачин, гендиректором - Дмитрий Окороков", - сообщили агентству "Интерфакс" в "Интерросе".

Общая стоимость проекта оценивается ориентировочно в 39,2 млрд рублей. Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд рублей, эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов. В районе сопки Горячей планируется строительство курорта с тысячей гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Канатные дороги в экскурсионном режиме круглый год будут доступны всем посетителям парка "Три вулкана".

В общей сложности проект парка включает в себя 12 различных объектов, основной из которых - геопарк "Вулкан Мутновский". "Парк станет презентацией туристического потенциала Камчатки и магнитом для привлечения туристов. Туристы получат опыт, аналогичный посещению Исландии и парка Йеллоустоун, при этом Камчатка предлагает куда большее природное разнообразие. Мы рассчитываем, что ежегодно парк будут посещать более 400 тыс. человек", - цитирует пресс-служба Сергея Бачина.

По расчетам авторов проекта, новый туристический кластер позволит привлечь порядка 170 тыс. новых туристов в 2024 году с ростом до 460 тыс. к 2037 году. Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы прогнозируется в объеме более 135 млрд рублей.

В настоящее время специалисты компании готовят мастер-план проекта. Предполагается, что он будет разработан до конца 2019 года.

Сергей Бачин курирует несколько крупных проектов в сфере туризма. Среди них - горный курорт "Роза Хутор" в Сочи, курорт "Завидово" в Тверской области, курорт "Ярославское взморье" в Ярославской области.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.06.19 17:21
В столичной полиции опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников УВД Западного округа
.
  17.06.19 15:13
Алибасов выписался из больницы и отправился к жене в Подмосковье - сын
.
  17.06.19 15:03
Актёр Соколов официально выдвинулся кандидатом в депутаты МГД в округе, где выдвигалась Федермессер
.
  17.06.19 15:00
В Музеи Рублева и РПЦ не могут найти компромисс в вопросе судьбы Спасо-Андроникова монастыря
.
  17.06.19 14:33
Мосгорсуд через неделю проверит законность продления ареста экс-министра Абызова
.
  17.06.19 14:31
Суд отменил решение об аресте недвижимости семьи одного из фигурантов "дела Абызова"
.
  17.06.19 13:56
Более 250 экскурсий провели по московскому метро с начала года
.
  17.06.19 13:41
Аэропорт "Домодедово" начал использовать "алкорамки" для проверки сотрудников
.
  17.06.19 12:45
Более 24 тыс. москвичей будут получать результаты анализов по электронной почте
.
  17.06.19 12:25
Суд завершил банкротство туркомпании "Южный крест трэвел"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket