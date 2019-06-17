Потанин и Бачин планируют вложить 15 млрд рублей в туркластер на Камчатке

17.06.19 14:41

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 июня. Interfax-Russia.ru - Группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры председателя совета директоров группы компаний "Агранта" Сергея Бачина зарегистрировали ООО "Парк "Три вулкана" для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке.

"Туркластер планируется развивать в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту. Доли "Интерроса" и партнеров в новой компании составляют 70% и 30% соответственно. Председателем совета директоров назначен Сергей Бачин, гендиректором - Дмитрий Окороков", - сообщили агентству "Интерфакс" в "Интерросе".

Общая стоимость проекта оценивается ориентировочно в 39,2 млрд рублей. Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд рублей, эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов. В районе сопки Горячей планируется строительство курорта с тысячей гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Канатные дороги в экскурсионном режиме круглый год будут доступны всем посетителям парка "Три вулкана".

В общей сложности проект парка включает в себя 12 различных объектов, основной из которых - геопарк "Вулкан Мутновский". "Парк станет презентацией туристического потенциала Камчатки и магнитом для привлечения туристов. Туристы получат опыт, аналогичный посещению Исландии и парка Йеллоустоун, при этом Камчатка предлагает куда большее природное разнообразие. Мы рассчитываем, что ежегодно парк будут посещать более 400 тыс. человек", - цитирует пресс-служба Сергея Бачина.

По расчетам авторов проекта, новый туристический кластер позволит привлечь порядка 170 тыс. новых туристов в 2024 году с ростом до 460 тыс. к 2037 году. Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы прогнозируется в объеме более 135 млрд рублей.

В настоящее время специалисты компании готовят мастер-план проекта. Предполагается, что он будет разработан до конца 2019 года.

Сергей Бачин курирует несколько крупных проектов в сфере туризма. Среди них - горный курорт "Роза Хутор" в Сочи, курорт "Завидово" в Тверской области, курорт "Ярославское взморье" в Ярославской области.