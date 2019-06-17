Дополнительные места отдыха оборудуют на маршруте крестного хода в рамках "Царских дней" в Екатеринбурге

17.06.19 14:47

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 июня. Interfax-Russia.ru - Маршрут крестного хода для паломников фестиваля православной культуры "Царские дни", который пройдет 12-21 июля в Екатеринбурге, благоустроят, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области идет благоустройство маршрута для паломников, который они пройдут во время "Царских дней" - от Храма на Крови до урочища Ганина Яма", - говорится в сообщении.

В настоящее время обустраивают пешеходный переход через Екатеринбургскую кольцевую автодорогу в районе поворота на Ганину Яму, устанавливают ограждение на пересечении улицы Зеленая и дороги вдоль промзоны.

Кроме того, дополнительные места отдыха и санитарные зоны для паломников создадут вдоль всего маршрута. Также тропы, которые пролегают в лесу, очистят от валежника.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, работы по благоустройству маршрута крестного хода должны завершить к 1 июля.

Крестный ход - одно из ключевых событий Царских дней, проводимых в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. В ночь на 17 июля верующие проходят по маршруту, которым в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения в урочище Ганина Яма с места их убийства из дома Ипатьева, где позднее был возведен Храм-памятник на Крови.

В 2018 году участниками крестного хода в ночь 100-летия расстрела царской семьи стали 100 тыс. человек.