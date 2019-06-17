Медведев поручил Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Д.Востоке и в Сибири

17.06.19 14:51

© РИА Новости. Валерий Мельников

17 июня. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения в СМИ о случаях роста цен на АЗС в регионах Дальнего Востока и Сибири, а в случае необходимости принять меры.

"Дмитрий Николаевич, надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск - это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин. Причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе. В частности, вот я смотрю тут сообщение, в нем говорится о заправках "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и некоторых других", - заявил глава кабмина.

Козак сообщил премьеру, что вечером в понедельник соберет у себя представителей всех нефтяных компаний.

"В том числе обсудим и эту историю", - сказал Козак.

В ответ на это Медведев еще раз обратился к профильному вице-премьеру: "Проверьте, что там происходит, мне потом доложите".