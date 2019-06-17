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17.06.19 14:51
Медведев поручил Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Д.Востоке и в Сибири
"Дмитрий Николаевич, надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск - это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
"Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин. Причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе. В частности, вот я смотрю тут сообщение, в нем говорится о заправках "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и некоторых других", - заявил глава кабмина.
Козак сообщил премьеру, что вечером в понедельник соберет у себя представителей всех нефтяных компаний.
"В том числе обсудим и эту историю", - сказал Козак.
В ответ на это Медведев еще раз обратился к профильному вице-премьеру: "Проверьте, что там происходит, мне потом доложите".
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