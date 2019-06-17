В Музеи Рублева и РПЦ не могут найти компромисс в вопросе судьбы Спасо-Андроникова монастыря

17.06.19 15:00

© РИА Новости. Илья Питалев

17 июня. Interfax-Russia.ru - Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря, переговоры с РПЦ не приводят к положительному результату для музея, заявила "Интерфаксу" ученый секретарь музея Наталья Комашко.

"Сейчас директор музея начал согласительные переговоры с представителями церкви. Но там все очень сложно идёт. Церковь не хочет ничего уступать и мирно делить территорию с музеем и мирно разойтись, отдав часть им, а часть нам, не хочет. Здесь собираются ради того, чтобы устроить очередной монастырь, - разрушить музей древнерусского искусства", - утверждает Комашко.

Она отметила в случае выселения музея, это приведёт к его разрушению: "Музей, если он будет куда-то переменяться, то он на несколько лет выпадет из культурной орбиты, он будет недоступен".

Комашко подтвердила: в начале года музей получил документы о передаче здания церкви, что предусмотрено федеральным законом.

"Однако дело в том, что здесь уже 70 лет существует музей. Мы попытались договориться, была согласительная комиссия, но пока это сделать не удалось. РПЦ хочет все. Это значит, что музей должен прекратить работу и покинуть помещение", - сказала она.

По слова представителя музея, РПЦ предлагали отдать 4 здания, но представители церкви настаивают на передаче всего ансамбля.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием представителей Русской православной церкви хода переговоров.