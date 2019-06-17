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Актёр Соколов официально выдвинулся кандидатом в депутаты МГД в округе, где выдвигалась Федермессер

© РИА Новости. Алексей Куденко
17 июня. Interfax-Russia.ru - Народный артист России Андрей Соколов в понедельник подал в окружную комиссию 43-го избирательного округа документы на выдвижение кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Об этом он сам сообщил журналистам.

При этом Соколов объяснил своё решение выдвинуться кандидатом в депутаты отказом от участия в выборной гонке по этому же округу директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер.

"Я не политик, дистанцируюсь от политики. Пока была Нюта, мы не старались вылезать, потому что она достойный кандидат, занимается хорошим делом. Но после того, как ее "раскатали в асфальт", мы только после этого и пошли. Связано это с Нютой или нет? Связано", - заявил он.

Соколов отметил, что к нему поступали предложения выдвинуться кандидатом в депутаты от политических партий, однако он решил пойти самовыдвиженцем, и теперь потребуется сбор подписей для регистрации.

Он назвал всех своих соперников по выборам достойными: "за каждым есть своя правда".

В 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники), помимо Соколова кандидатами в депутаты выдвинулись юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, футболист Дмитрий Булыкин, адвокат и двое безработных.

Выдвигавшаяся ранее по этому округу Федермессер в минувшую субботу заявила о снятии своей кандидатуры, связав это решение с негативным давлением на нее как кандидата.

"Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике - это грязь, но я не думала, что до такой степени. За эти два месяца были и обвинения в том, что Фонд "Вера" стал теперь жить за государственный счёт, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ. Были поиски источников моего заработка", - рассказала Федермессер.

В Мосгоризбиркоме сообщили "Интерфаксу" в понедельник, что по данным на конец прошлой недели, документы на выдвижение кандидатами в депутаты Мосгордумы подали 203 человека.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

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