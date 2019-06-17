Президент Туркменистана 23 июня посетит Татарстан с рабочим визитом

17.06.19 15:48

© РИА Новости. Сергей Гунеев

17 июня. Interfax-Russia.ru - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье совершит рабочий визит в Казань, сообщила в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Однодневный визит президента Туркменистана запланирован на воскресенье. В первой половине дня в Казанском кремле у него пройдет встреча с Рустамом Нургалиевичем (президентом Татарстана Рустамом Миннихановым - ИФ) по международному протоколу, затем они вместе отправятся на сабантуй на центральную площадку (в Казани - ИФ)", - сказала Л.Галимова.

Ранее в понедельник сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с туркменским лидером предстоящую поездку Бердымухамедова в Татарстан.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства. Обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей, в частности в связи с предстоящей поездкой президента Туркменистана в Татарстан", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

В предыдущий раз Бердымухамедов посещал Татарстан с рабочим визитом в июле 2018 года.