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17.06.19 15:53

В Забайкалье начались выплаты компенсаций владельцам скота, погибшего от пожаров

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
17 июня. Interfax-Russia.ru - Около 116 млн рублей направлены на счета жителей Забайкальского края, потерявших скот и сельхозимущество во время апрельских степных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

Ранее в Забайкальский край из федерального бюджета на эти цели поступило 820 млн рублей.

Отмечается, что средства должны прийти на счета 262 получателей. Еще около 700 млн рублей будут направлены на восстановление 123 чабанских стоянок.

Ранее сообщалось, что из-за степных пожаров в Забайкальском крае апреле нынешнего года сгорели две чабанские стоянки, в огне погибло около 200 коз и овец, пострадал один человек.

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