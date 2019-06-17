Бывший ижевский полицейский получил 7 лет колонии за сфабрикованное дело о сбыте наркотиков

17.06.19 16:00

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

17 июня. Interfax-Russia.ru - Устиновский районный суд Ижевска в понедельник признал бывшего замначальника отдела полиции, инсценировавшего сбыт наркотиков для улучшения своих показателей, виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба управления судебного департамента Верховного суда Удмуртии.

Суд установил, что в феврале 2016 года полицейский сфабриковал уголовное дело о сбыте наркотиков в отношении 52-летнего мужчины, использовав для этого свою марихуану. Он попросил знакомого молодого человека забрать наркотики из своего тайника, сдать в полицию и заявить, что купил их у этого мужчины. После задержания полицейский также подбросил марихуану в одежду своей жертве.

В сообщении подчеркивается, что полицейский достоверно знал, что задержанный мужчина непричастен к незаконному обороту наркотиков. Сфальсифицировать сбыт он решил для улучшения показателей своей деятельности.

"Уголовное преследование в отношении мужчины продолжалось на протяжении 9 месяцев, из них более двух месяцев мужчина содержался под стражей", - отмечается в сообщении.

В отношении полицейского были возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде 7 лет лишения свобод в исправительной колонии общего режима. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики полицейского, наличие малолетних детей, участие в боевых действиях, награды, состояние здоровья подсудимого и его родителей.