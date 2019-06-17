Из Чемодановки вывели основные силы правоохранительных органов

17.06.19 16:10

© РИА Новости. Макс Ветров

17 июня. Interfax-Russia.ru - Обстановка в селе Чемодановка Пензенской области в настоящее время спокойная, заявил губернатор региона Иван Белозерцев на рабочем совещании в понедельник.

"По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная. Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации. 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка", - цитирует главу региона его пресс-служба.

По словам губернатора, в настоящее время проводятся личные приёмы граждан прокурором области, руководителем Следственного комитета, уполномоченным по правам человека. Продолжаются следственные действия по ранее возбужденным уголовным делам.

Также глава региона сообщил, что на данный момент у второго пациента наметилась положительная динамика, "из шестой больницы он переведён на лечение в областную клиническую больницу".

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Другой остается в больнице в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживает 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.