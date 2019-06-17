Должность уполномоченного по правам пенсионеров и ветеранов учредили в Вологодской области

17.06.19 16:38

© РИА Новости. Илья Питалев

17 июня. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области учредили должность уполномоченного по правам пенсионеров и ветеранов при губернаторе, сообщает пресс-служба главы региона.

В понедельник на оперативном совещании в правительстве Вологодчины было объявлено, что этот пост займет экс-замгубернатора области Иван Поздняков.

"Защита людей "золотого" возраста - важная задача. Вам предстоит взять на себя решение большого количества вопросов и проблем, с которыми ветераны обращаются в разные инстанции. До сегодняшнего дня у нас не было единого координационного органа или центра, который бы эти обращения принимал, - цитирует пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

О введении должности уполномоченного при губернаторе по правам ветеранов и пенсионеров Кувшинников заявил в начале мая, после чего ветеранские организации области стали выдвигать кандидатов на этот пост. Иван Поздняков заручился поддержкой общественников и в итоге был утвержден главой региона.

Как сообщает пресс-служба, Позднякову 69 лет. В 1972 году он окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности "Санитарно-гигиеническое дело", в 1999 году - Вологодский филиал Северо-Западной академии государственной службы. С конца 1980-х годов до конца 90-х он руководил областным отделом, а затем управлением здравоохранения. С 1998 года по март 2012 года в должности первого заместителя губернатора Вологодской области курировал вопросы социального комплекса региона.