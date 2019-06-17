Росгвардия и ГИБДД запустили на Кубани воздушные беспилотники для контроля за обстановкой на дорогах

17.06.19 16:58

© РИА Новости. Виктор Толочко

17 июня. Interfax-Russia.ru - Авиационный отряд Росгвардии приступил к патрулированию автомобильных дорог в горной части Краснодарского края при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главного управления Росгвардии по региону в понедельник.

"Сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии совместно с инспекторами ДПС с сегодняшнего дня приступили к патрулированию дорог на территории Белореченского района Кубани", - сказал сотрудник пресс-службы.

Мониторинг, уточнил он, ведется в режиме реального времени при помощи беспилотных летательных аппаратов и комплекса высотного видеонаблюдения на базе аэростата "ОКО".

При выявлении нарушения ПДД фиксируется время и географическое положение места правонарушения, информация о транспортном средстве по каналам связи передается ближайшей патрульной машине.