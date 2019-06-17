В столичной полиции опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников УВД Западного округа

17.06.19 17:21

© РИА Новости. Вадим Жернов

17 июня. Interfax-Russia.ru - Информация СМИ об увольнении более 40 полицейских из управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичной полиции.

"Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

По данным главка, ситуация в УВД по ЗАО "стабильная".

"Отметим, что в период с 11 июня 2019 года по настоящее время с рапортами об увольнении обратились два сотрудника указанного УВД", - подчеркнули в полиции.

УВД по ЗАО неоднократно упоминалось в связи с уголовным делом журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова о покушении на сбыт наркотиков, которое расследовалось в управлении до передачи в главное следственное управление московского главка МВД.

После прекращения преследования Голунова начальник УВД генерал-майор Андрей Пучков был отправлен в отставку.

Как сообщил ряд изданий в понедельник, около полусотни сотрудников УВД по ЗАО написали рапорта об увольнении.

Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

11 июня, на фоне широкой общественной кампании в поддержку Голунова его уголовное преследование было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о бизнесе в сфере ритуальных услуг, который он готовил перед задержанием.