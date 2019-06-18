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18.06.19 06:14

Правительство РФ создало ТОР "Бурятия"

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
18 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", документ опубликован на сайте правительства.

Постановление подписано 14 июня. Оно предполагает создание ТОР на территориях Кабанского и Кяхтинского районов Бурятии - региона, который наряду с Забайкальским краем с 3 ноября 2018 года входит в Дальневосточный федеральный округ.

Создание ТОР формирует конкурентные условия для привлечения инвестиций в АПК и пищевую промышленность Бурятии, а также для создания новых рабочих мест.

Компании могут получить статус резидента ТОР при условии объема капвложений не менее 500 тыс. рублей. Ожидается, что объем частных инвестиций составит более 5,5 млрд рублей, будет создано около 900 рабочих мест.

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