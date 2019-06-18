Самолет в Якутске выкатился за пределы ВПП

18.06.19 06:15

© РИА Новости. Максим Блинов

18 июня. Interfax-Russia.ru - Самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Якутск", в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В 7:05 у воздушного судна АК "Якутии", выполнявшего рейс Якутск - Зырянка, на исполнительном старте произошла неисправность рулевого управления, что привело к выкатыванию за пределы ВПП", - говорится в сообщении.

На борту находилось семь пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Проводится эвакуация воздушного судна. Аэропорт в скором времени заработает в штатном режиме.