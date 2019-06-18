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18.06.19 06:27
Обрушившаяся скала перекрыла военную дорогу на Камчатке
"Обвал скальной породы, объем которой составляет более 600 кубических метров, произошел во время ливневых дождей и практически полностью заблокировал дорогу", - говорится в сообщении.
Вес отдельных фрагментов скалы по оценкам инженеров превышает 50 тонн.
"Учитывая тот факт, что угроза повторного обвала до сих пор сохраняется на подъезде к месту проведения работ выставлено оцепление. Закрыта прилегающая к опасному участку водная акватория", - сказано в сообщении ТОФ.
Для расчистки дороги по расчетам специалистов необходимо произвести порядка 10 направленных взрывов и только затем приступить к расчистке участка дороги тяжелой инженерной техникой и вывозу взорванной породы. В ходе взрывных работ будет использовано около тонны взрывчатых веществ.
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