Обрушившаяся скала перекрыла военную дорогу на Камчатке

18.06.19 06:27

© РИА Новости. Андрей Александрович

18 июня. Interfax-Russia.ru - Саперы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке произвели подрыв обвала горной породы, перекрывшей дорогу Вилючинск - бухта Богатыревка, сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Обвал скальной породы, объем которой составляет более 600 кубических метров, произошел во время ливневых дождей и практически полностью заблокировал дорогу", - говорится в сообщении.

Вес отдельных фрагментов скалы по оценкам инженеров превышает 50 тонн.

"Учитывая тот факт, что угроза повторного обвала до сих пор сохраняется на подъезде к месту проведения работ выставлено оцепление. Закрыта прилегающая к опасному участку водная акватория", - сказано в сообщении ТОФ.

Для расчистки дороги по расчетам специалистов необходимо произвести порядка 10 направленных взрывов и только затем приступить к расчистке участка дороги тяжелой инженерной техникой и вывозу взорванной породы. В ходе взрывных работ будет использовано около тонны взрывчатых веществ.