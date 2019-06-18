Аэропорт "Якутск" возобновил работу после инцидента с выкатившимся за пределы полосы самолетом

18.06.19 06:30

© РИА Новости. Игорь Зарембо

18 июня. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Якутск" работает в штатном режиме, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолет эвакуирован, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В 9 часов воздушное сообщение в аэропорту "Якутск" полностью возобновлено. Из-из авиапроисшествия было отложено отправление шести рейсов, в том числе одного по центральному направлению Якутск - Москва - Сочи авиакомпании "Якутия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" 1750 Москва (Шереметьево) - Якутск был перенаправлен в Мирный. Вылет ожидается в 10:45 (04:45 МСК).

"Все задержанные на вылет рейсы из аэропорта "Якутск" выполнены", - отмечается в сообщении.