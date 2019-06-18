Депутаты приняли отставку главы города Мыски в Кузбассе

18.06.19 06:42

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

18 июня. Interfax-Russia.ru - Совет народных депутатов Мысковкого городского округа (Кузбасс) принял отставку градоначальника Дмитрия Иванова, сообщает пресс-служба мэрии во вторник.

"Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иванова в связи с прошением об отставке по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы будет его первый заместитель по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов", - говорится в релизе.

Ранее знакомый с ситуацией источник сообщал агентству "Интерфакс-Сибирь", что после встречи с губернатором Сергеем Цивилевым по ситуации из-за схода оползня Иванов написал заявление на увольнение по собственному желанию. На следующий день власти подтвердили эту информацию.

В пресс-службе администрации региона агентству сообщали, в ходе встречи с Ивановым, который был приглашен в обладминистрацию для разбора ЧС на разрезе "Кийзасский", губернатор заявил, что в вопросах экологических интересов жителей региона будут приниматься жесткие решения, в том числе и кадровые.

Также сообщалось, что в прошлом году в Мысках уже возникала экологическая проблема в связи с перевозкой угля и сбросов отходов в воду.