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18.06.19 06:42
Депутаты приняли отставку главы города Мыски в Кузбассе
"Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иванова в связи с прошением об отставке по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы будет его первый заместитель по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов", - говорится в релизе.
Ранее знакомый с ситуацией источник сообщал агентству "Интерфакс-Сибирь", что после встречи с губернатором Сергеем Цивилевым по ситуации из-за схода оползня Иванов написал заявление на увольнение по собственному желанию. На следующий день власти подтвердили эту информацию.
В пресс-службе администрации региона агентству сообщали, в ходе встречи с Ивановым, который был приглашен в обладминистрацию для разбора ЧС на разрезе "Кийзасский", губернатор заявил, что в вопросах экологических интересов жителей региона будут приниматься жесткие решения, в том числе и кадровые.
Также сообщалось, что в прошлом году в Мысках уже возникала экологическая проблема в связи с перевозкой угля и сбросов отходов в воду.
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