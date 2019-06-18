Более 3 тыс. контейнеров для вывоза мусора не хватает Республике Алтай

18.06.19 06:44

© РИА Новости. Павел Львов

18 июня. Interfax-Russia.ru - Более 130 млн рублей необходимо Республике Алтай для приобретения мусорных контейнеров после перехода на новую систему работы с коммунальными отходами, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона.

"Реальная нехватка контейнеров составляет сегодня 3 тыс. 280 штук - это 75% от потребности, на их приобретение необходим 131 млн рублей. Эти средства предлагается включить в заявку по нацпроекту "Экология", которая сейчас формируется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках нацпроекта в Республике Алтай до конца 2024 года будут построены мусоросортировочные комплексы. Новых комплексов будет девять, объемом переработки до 10 тыс. куб. м в год каждый. Первым будет строиться полигон ТКО в урочище Колбачак в Турочакском районе.

В регионе определены три зоны деятельности и выбраны региональные операторы по каждой зоне. В первую вошли Майминский, Чойский, Чемальский, Турочакский районы и Горно-Алтайск. Здесь проживает 58% населения республики. Во вторую зону входят Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы. Третья зона - высокогорные Улаганский и Кош-Агачский районы.

"Основными проблемами жители называют несвоевременный вывоз мусора, постоянно переполненные контейнеры, завышенную, по их мнению, плату, начисляемую региональными операторами. Сами региональные операторы утверждают, что у них нет возможности усилить техническую базу для полноценной работы из-за того, что часть жителей отказывается платить за оказываемую услугу. Высокий тариф, в частности, объясняют удаленностью населенных пунктов друг от друга и от полигонов, куда вывозится мусор - это так называемая транспортная составляющая", - подчеркивается в пресс-релизе.