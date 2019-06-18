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18.06.19 06:45
Минприроды предложило включить в Прибайкальский нацпарк побережье и акваторию Ольхона
"Документом предлагается включить в границы территории Прибайкальского национального парка часть земель лесного и водного фонда. Это необходимо для сохранения целостности уникальных ландшафтов побережья озера Байкал, его чистоты, а также ландшафтного и биотического разнообразия", - говорится в сообщении.
Территорию нацпарка предлагается увеличить, включив в его состав три новых участка: правобережье реки Большая Олха, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка, побережье и акватория острова Ольхон на Байкале.
"Участки, которые предлагается включить в границы национального парка, отбирались исходя из их экологической значимости для сохранения редких и исчезающих видов флоры и фауны, а также с учетом их рекреационной и эстетической ценности", - отмечается в сообщении.
Отмечается также, что расширение территории Прибайкальского нацпарка Минприроды России проводит совместно с ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" по поручению правительства РФ. Все границы согласованы с Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой.
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