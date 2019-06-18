Минприроды предложило включить в Прибайкальский нацпарк побережье и акваторию Ольхона

18.06.19 06:45

© РИА Новости. Илья Питалев

18 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство природных ресурсов и экологии подготовило проект постановления правительства РФ о расширении территорий Прибайкальского национального парка в Иркутской области, сообщает пресс-служба Минприроды.

"Документом предлагается включить в границы территории Прибайкальского национального парка часть земель лесного и водного фонда. Это необходимо для сохранения целостности уникальных ландшафтов побережья озера Байкал, его чистоты, а также ландшафтного и биотического разнообразия", - говорится в сообщении.

Территорию нацпарка предлагается увеличить, включив в его состав три новых участка: правобережье реки Большая Олха, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка, побережье и акватория острова Ольхон на Байкале.

"Участки, которые предлагается включить в границы национального парка, отбирались исходя из их экологической значимости для сохранения редких и исчезающих видов флоры и фауны, а также с учетом их рекреационной и эстетической ценности", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что расширение территории Прибайкальского нацпарка Минприроды России проводит совместно с ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" по поручению правительства РФ. Все границы согласованы с Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой.