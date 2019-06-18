Алтайское отделение КПРФ выдвинуло кандидата на пост главы Республики Алтай к предстоящим выборам

18.06.19 07:10

© РИА Новости. Антон Денисов

18 июня. Interfax-Russia.ru - Алтайское республиканское отделение партии КПРФ определилось с кандидатом в борьбе за пост главы Республики Алтай на предстоящих выборах - им стал первый секретарь регионального отделения Виктор Ромашкин, сообщает во вторник пресс-центр республиканского отделения партии КПРФ.

"Самым важным вопросом стало выдвижение кандидата на должность главы Республики Алтай. Решением кадровой комиссии рекомендовано выдвинуть кандидатом первого секретаря Алтайского республиканского отделения КПРФ Виктора Ромашкина. После бурных обсуждений делегаты большинством голосов выдвинули Ромашкина", - говорится в сообщении.

Решение было принято на отчетной конференции республиканского отделения КПРФ. Также там обсуждалось выдвижение кандидатов в депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. По общесубъектовому списку кандидатом в депутаты выдвинут также Ромашкин.