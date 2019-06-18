Туристы похитили диких оленят в красноярском заповеднике "Столбы"

18.06.19 08:41

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 июня. Interfax-Russia.ru - Туристы из Иркутска забрали новорожденных диких оленят у матери на территории красноярского заповедника Столбы.

Как сообщает пресс-служба заповедника, инцидент произошел в охранной зоне на пешеходной тропе возле скалы "Чертовый палец".

"Туристы из Иркутска, услышав голоса только что родившихся оленят, решили, что им угрожает опасность. Малышей забрали с места находки, чем лишили их возможности нормального существования", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают специалисты, мать находилась неподалеку. Дикие животные, птицы часто оставляют своих детенышей в укромных местах, неподалеку от себя или своих гнезд, чтобы спрятать от хищников.

"Выносить каких либо животных с территории заповедника или его охранной зоны - это грубое нарушение правил, приравниваемое к браконьерству. Оно карается соответствующим штрафом", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе заповедника агентству пояснили, что после инцидента туристы, спешившие на поезд, передали двух оленят местным жителям, которые в свою очередь сообщили о находке в администрацию заповедника.

"Обратно их вернуть уже невозможно, поскольку мать их уже не примет, а в одиночестве они погибнут, детенышей передали в зоопарк "Роев ручей", - пояснил сотрудник пресс-службы.