Путин отметил эффективность встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

18.06.19 08:45

© РИА Новости. Михаил Климентьев

18 июня. Interfax-Russia.ru - Встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, позволяют обмениваться оперативной информацией и расширять контакты, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина.

"За прошедшее десятилетие ваш форум, проводимый под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации, в полной мере доказал свою востребованностъ и эффективность, обеспечивая диалог по вопросам противодействия глобальным вызовам. Дискуссии на столь высоком уровне дают хорошую возможность для обмена наработанным опытом, аналитической и оперативной информацией, для расширения профессиональных контактов", - говорится в приветствии президента участникам конференции, зачитанном секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

"Повестка дня форума, как всегда, весьма насыщена. В фокусе внимания весьма актуальные проблемы, требующие совместных решений и коллективных действий. Речь, прежде всего о борьбе с гибридными и террористическими угрозами, о преодолении последствий вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, а также об обеспечении информационной безопасности", - отмечает президент.

Патрушев заявил, что на десятую встречу кураторов сферы безопасности впервые приехали представители из Восточного Тимора, Маврикия, Мальдивской Республики, Кабо-Верде, Коморских островов, Науру, Непала, Сьерра-Леоне, Королевства Эсватини и Южного Судана.

"Представитель каждой страны высказывает свое мнение, которое другие могут не разделять, однако эти оценки важно знать и учитывать в работе. Несмотря на то, что, конечно, по всем вопросам прийти к общему знаменателю не всегда удается, важно стремиться общими усилиями сделать мир безопаснее, а для этого - находить компромиссные решения", - сказал Патрушев.

Ранее сообщалось, что 18-20 июня в Уфе пройдет встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.