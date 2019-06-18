Глава СВР: информсистемы госорганов РФ подвергаются атакам со стороны США

18.06.19 08:48

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 июня. Interfax-Russia.ru - Россия действительно порой фиксирует кибератаки из США на критически важные системы страны, заявил во вторник "Интерфаксу" глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Да. Наши службы отмечают периодические атаки на различные системы, в том числе, прежде всего, информационные системы органов государственной власти", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о публикациях американских СМИ.

Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". New York Times в ответ на обвинения Трампа заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил журналистам, что в Москве усматривают признаки кибервойны в отношении РФ в том случае, если государственные структуры США, не информируя президента Дональда Трампа, ведут хакерские атаки на энергетические системы РФ.

"Насколько я знаю, подобная информация категорическим образом была опровергнута президентом Дональдом Трампом", - сказал Песков.

"Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, "наши стратегические, жизненно важные области экономики неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа - это с сожалением можно констатировать, - а наши соответствующие ведомства ведут с этим борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике, ее чувствительным сферам".

Песков напомнил, что Россия "неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности". "К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись", - заключил Песков.