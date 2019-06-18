Глава СВР: информсистемы госорганов РФ подвергаются атакам со стороны США

18 июня. Interfax-Russia.ru - Россия действительно порой фиксирует кибератаки из США на критически важные системы страны, заявил во вторник "Интерфаксу" глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
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"Да. Наши службы отмечают периодические атаки на различные системы, в том числе, прежде всего, информационные системы органов государственной власти", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о публикациях американских СМИ.
Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". New York Times в ответ на обвинения Трампа заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил журналистам, что в Москве усматривают признаки кибервойны в отношении РФ в том случае, если государственные структуры США, не информируя президента Дональда Трампа, ведут хакерские атаки на энергетические системы РФ.
"Насколько я знаю, подобная информация категорическим образом была опровергнута президентом Дональдом Трампом", - сказал Песков.
"Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
По его словам, "наши стратегические, жизненно важные области экономики неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа - это с сожалением можно констатировать, - а наши соответствующие ведомства ведут с этим борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике, ее чувствительным сферам".
Песков напомнил, что Россия "неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности". "К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись", - заключил Песков.