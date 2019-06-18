КС определит границы ответственности организатора митинга за обеспечение общественного порядка

18.06.19 08:52

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 июня. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд РФ на заседании во вторник вынесет решение по жалобе общественного активиста Валерия Тетерина на закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", на основании которого ему отказали в согласовании мероприятий.

Как сообщает пресс-служба КС РФ, Тетерин, планируя проведение митинга 9 сентября 2018 года с предполагаемым количеством 350 участников и демонстрации 7 октября 2018 года с предполагаемым количеством 100 участников, заблаговременно обратился в администрацию Иркутска. Уведомление ему вернули без рассмотрения, как не соответствующие требованиям законодательства о публичных мероприятиях.

"В частности, организатору митинга указали на то, что им не определены формы и методы обеспечения общественного порядка(...). В судебных решениях отмечено, что предполагавшееся информирование участников митинга о телефонных номерах полиции и скорой помощи не представляет собой конкретных мер по обеспечению общественного порядка и организации медицинской помощи и не может служить надлежащей гарантией безопасности жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

По мнению заявителя, оспариваемые положения содержат неопределенность, что позволяет органам власти произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении публичного мероприятия требованиям, предъявляемым к указанию форм и методов обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи. Это, считает заявитель, противоречит положениям Конституции.

Дело было рассмотрено 28 мая.