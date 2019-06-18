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18.06.19 09:04
Песков подтвердил проработку вопроса введения электронных виз для въезда в Россию - газета
В свою очередь газете "Ведомости" подлинность документа подтвердил участник рынка, участвовавший в его обсуждении.
"Вопрос об электронной визе действительно в проработке, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поручение дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ", - отмечается в публикации.
Представители данных ведомств не ответили на запрос "Ведомостей". Представитель Минэкономразвития (оно ведает туризмом) отказался от комментариев.
Электронные визы - упрощенная процедура оформления документов, ее можно пройти удаленно, без похода в визовый центр. Такие визы будут однократными, краткосрочными, до 16 дней, но универсальными - не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок.
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