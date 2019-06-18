Жители Чемодановки пожаловались прокурору на плохие дороги, темные улицы и нехватку лекарств

18.06.19 10:25

Фото penzainform.ru

18 июня. Interfax-Russia.ru - Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова на встрече с жителями Чемодановки взяла на личный контроль заявления сельчан, сообщается на сайте регионального надзорного органа в понедельник.

"На прием обратились 32 жителя Чемодановки и близлежащих сел Бессоновского района. Люди жаловались на неправомерные действия других жителей района, плохую организацию уличного освещения, состояние автомобильных дорог, работу поликлиники, обеспечение лекарственными средствами и другие сельские проблемы", - говорится в сообщении.

Рассмотрение поступивших обращений прокурор области взяла на личный контроль, отмечается в пресс-релизе.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Были задержаны 28 участников конфликта, однако их личности и национальная принадлежность не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка. "Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

Однако, как стало известно 17 июня, все проживающие там цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив там в общей сложности 90 пустых домов.

Сотрудники управления ветеринарии Пензенской области обнаружили в оставленных домах животных, которых было решено передать фермеру из села Лопатки.

"По результатам обхода в 45 оставленных домах обнаружен теленок, 48 голов свиней, шесть гусей, 16 уток, 24 кролика, девять кур, индейка. Все поголовье здорово. Подобран предприниматель, которому животные будут переданы на временное содержание", - говорится в сообщении областного Минсельхоза.