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18.06.19 09:16
Подавляющее большинство россиян верят в способность вооруженных сил РФ отразить любую агрессию
Согласно результатам социологического исследования, такого мнения придерживаются 88% россиян, противоположную точку зрения имеют 8% респондентов.
По данным опроса, почти каждый второй россиянин (49%) считает, что России нужны вооруженные силы, сформированные частично на контрактной основе и частично по призыву.
В "Левада-центре" отмечают, что 31% участников опроса убеждены, что российская армия должна быть укомплектована полностью на контрактной основе, 17% респондентов считают, что должна быть полностью призывная система, как в советские времена.
По данным социологов, почти две трети россиян (60%) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии.
Опрос был проведен 24-29 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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