Ройзман предложил потеснить резиденцию свердловского губернатора ради постройки храма

18.06.19 09:42

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 июня. Interfax-Russia.ru - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил две, на его взгляд, подходящие площадки для постройки храма в городе.

"Горно-Екатерининский собор - это часть города. В первый год основания города он был заложен. Он был с городом всю свою историю, пока не пришли большевики. Конечно, с ним связано много. И если его восстановят в каком-то достойном месте, то это будет продолжение истории. Я считаю, что это будет правильно. Но пока из всего, что я видел, конечно, самое крутое, - это если будет на приборостроительном заводе", - сказал Ройзман в выпуске своего видеоблога на YouTube.

Он отметил, что для размещения храма в этом месте придется "немножко потеснить губернаторскую резиденцию".

"Но ничего страшного. Зато открывается огромное сразу пространство, уходит это уродливое здание (неработающего приборостроительного завода - ИФ). Если получится, то будет хорошо", - добавил Ройзман.

По его словам, также подходящим местом могла бы стать площадь 1905 года, где установлен памятник Ленину.

"Конечно, хотелось бы вместо Ленина, но видимо не время еще", - отметил бывший мэр.

Кроме того, Ройзман поблагодарил екатеринбургскую епархию за решение отказаться от площадки под храм в сквере возле театра драмы.

"Заявление владыки, конечно, там есть и обида и досада, что не поняли своего счастья, не оценили и так далее. Но это очень похоже, когда власть говорит: "Все бы хорошо, вот народ плохой". Так вот, другого народа у нас для вас нет, и с этим народом вам придется считаться. Но, как бы то ни было, я благодарен епархии за это заявление. Все, история со сквером закончилась. Будут предложения по другим площадкам. Я считаю, можно подойти конструктивно, на чем-то остановиться. У меня есть свое понимание. Но я надеюсь, что таких конфликтов больше в Екатеринбурге возникать не будет", - сказал он.

В апреле 2018 года депутаты Заксобрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Вскоре после этого мэр Евгений Ройзман, который занимал свой пост с 2013 года после победы на выборах, подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении в городской устав соответствующих изменений.

В сентябре 2018 года депутаты думы Екатеринбурга единогласно избрали вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского главой города.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади возле театра драмы. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

Затем власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.

В то же время Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. После этого власти Екатеринбурга сообщили, что планируют 14-15 сентября провести опрос, в результате которого будет выбрано новое место под стройку.