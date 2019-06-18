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18.06.19 09:42
Ройзман предложил потеснить резиденцию свердловского губернатора ради постройки храма
"Горно-Екатерининский собор - это часть города. В первый год основания города он был заложен. Он был с городом всю свою историю, пока не пришли большевики. Конечно, с ним связано много. И если его восстановят в каком-то достойном месте, то это будет продолжение истории. Я считаю, что это будет правильно. Но пока из всего, что я видел, конечно, самое крутое, - это если будет на приборостроительном заводе", - сказал Ройзман в выпуске своего видеоблога на YouTube.
Он отметил, что для размещения храма в этом месте придется "немножко потеснить губернаторскую резиденцию".
"Но ничего страшного. Зато открывается огромное сразу пространство, уходит это уродливое здание (неработающего приборостроительного завода - ИФ). Если получится, то будет хорошо", - добавил Ройзман.
По его словам, также подходящим местом могла бы стать площадь 1905 года, где установлен памятник Ленину.
"Конечно, хотелось бы вместо Ленина, но видимо не время еще", - отметил бывший мэр.
Кроме того, Ройзман поблагодарил екатеринбургскую епархию за решение отказаться от площадки под храм в сквере возле театра драмы.
"Заявление владыки, конечно, там есть и обида и досада, что не поняли своего счастья, не оценили и так далее. Но это очень похоже, когда власть говорит: "Все бы хорошо, вот народ плохой". Так вот, другого народа у нас для вас нет, и с этим народом вам придется считаться. Но, как бы то ни было, я благодарен епархии за это заявление. Все, история со сквером закончилась. Будут предложения по другим площадкам. Я считаю, можно подойти конструктивно, на чем-то остановиться. У меня есть свое понимание. Но я надеюсь, что таких конфликтов больше в Екатеринбурге возникать не будет", - сказал он.
В апреле 2018 года депутаты Заксобрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Вскоре после этого мэр Евгений Ройзман, который занимал свой пост с 2013 года после победы на выборах, подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении в городской устав соответствующих изменений.
В сентябре 2018 года депутаты думы Екатеринбурга единогласно избрали вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского главой города.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади возле театра драмы. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.
Затем власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.
В то же время Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. После этого власти Екатеринбурга сообщили, что планируют 14-15 сентября провести опрос, в результате которого будет выбрано новое место под стройку.
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