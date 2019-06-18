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Сибирские ученые предлагают запретить сброс стоков напрямую в Байкал

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
18 июня. Interfax-Russia.ru - Сибирское отделение РАН разработало концепцию обращения с бытовыми стоками на побережье озера Байкал, которая является альтернативой резонансного проекта приказа N63 Минприроды РФ о минимально допустимом содержании вредных веществ в очищенных сточных водах, где значительно увеличиваются действующие нормативы, сообщил директор Лимнологического института СО РАН (ЛИН СО РАН, Иркутск) Андрей Федотов.

"Одно из главных предложений концепции - слив стоков напрямую в Байкал должен быть запрещен. Централизованные канализационные системы не должны оканчиваться озером. Сточные воды даже после самой современной очистки должны сливаться только в притоки, чтобы проходить еще и природную фильтрацию перед попаданием в Байкал", - сказал Федотов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, сегодня действуют отдельные нормативы для слива стоков в Байкал напрямую, и для водотоков, впадающих в Байкал. "Мы предлагаем, чтобы этой позиции - слива в Байкал - не было", - подчеркнул ученый.

Кроме того, по его словам, ученые предлагают ввести новый принцип расчета нормативов - в зависимости от числа жителей населенных пунктов.

"В действующем приказе N63 и в его обновленном проекте все однотипно. Нет разницы - большой поселок, маленький поселок, есть один общий норматив, который нужно соблюдать. Мы предлагаем ввести градацию для поселений: менее 500 жителей, 500-1,5 тыс., 1,5-10 тыс., и свыше 10 тыс. (...). Естественно, самые строгие нормативы для поселений свыше 10 тыс. человек. Это и технологически проще сделать - мы имеем постоянный приток стоков, что позволяет построить современные очистные сооружения непрерывного цикла, и их эксплуатация не будет стоить нереальных денег для населения", - пояснил Федотов.

При этом, по его словам, для популярных у туристов поселков будет считаться именно пиковая нагрузка, но при выборе технологии учитываться ее нестабильность.

Что касается самих нормативов, то по содержанию фосфата - одного из основных биогенных загрязнителей Байкала - ученые предлагают установить ограничение 0,1 мг на литр.

"Это, конечно, тоже много для Байкала, но больше снизить уже технологически трудоемко. Для сравнения - в проекте приказа N63 заложен 1 мг на литр", - отметил Федотов.

"Работали над нормативами в меньшей степени ученые, в большей - технологи, которые нам показали, каких результатов реально достичь с учетом известных сегодня технологий очистки бытовых стоков. Нормативы получились, на наш взгляд, реалистичные в исполнении и приемлемые для Байкала", - добавил директор ЛИН СО РАН.

Теперь, по его словам, Сибирское отделение РАН направит концепцию в Минприроды РФ, а также в правительства Иркутской области и республики Бурятии. В случае одобрения, она ляжет в основу новой редакции приказа N63.

"Если Минприроды не устроит наша концепция, они сами должны будут что-то новое разработать и предложить, поскольку вынесенный весной на обсуждение проект приказа N63 не получил одобрения научного сообщества", - уточнил Федотов.

Полный текст интервью с Федотовым доступен на сайте "Интерфакс-Сибирь".

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